"Non c'è nessuna novità". Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, parlando con i cronisti del dossier nuovo stadio alla presentazione 'Cento giorni dei Mondiali di scherma'.

"Noi finché non abbiamo un progetto non possiamo dare un giudizio, bisogna aspettare - ha aggiunto il primo cittadino milanese a proposito del progetto del Milan legato all'ippodromo La Maura -. I rapporti con il Milan sono cordiali e loro sanno che ho bisogno di questo, altrimenti si parla in modo troppo generico. Non possiamo aggiungere cose finché il Milan non presenta un progetto. Loro lo sanno e ci parliamo quasi tutti i giorni. Sarebbe difficile approvare qualcosa di molto costruito, solo lo stadio sarebbe diverso".