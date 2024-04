Dopo Francesco Acerbi, Simone Inzaghi deve fare i conti con un'altra defezione per la partita di domani contro il Torino: come riferisce Sky Sport, Federico Dimarco ha rimediato un affaticamento al polpaccio destro e non si è allenato. Domani Inzaghi lo porterà comunque in panchina per la sfida contro i granata ma solo per onor di firma perché non sarà impegnato. Possibili accertamenti nei prossimi giorni.

