Non c'è il nome di Federico Dimarco nella lista dei 25 convocati dell'Italia per i playoff di Nations League contro la Germania. Il ct Luciano Spalletti lascia a casa l'esterno nerazzurro, ai box dalla trasferta di Napoli per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra: Dimash potrà dunque continuare il percorso di recupero durante la sosta, per poi tornare a disposizione di Inzaghi. Presenti invece tra i convocati altri tre interisti, ovvero Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Da segnalare anche la prima chiamata in Nazionale per l'atalantino Matteo Ruggeri e per l'ex centrocampista nerazzurro Cesare Casadei.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

La lista dei 25 convocati del Ct Luciano Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/s1O2jj5I1H — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 14, 2025

