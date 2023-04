Come appreso da MARCA, il Comitato esecutivo UEFA, riunitosi il 4 marzo a Lisbona, ha approvato la creazione del primo Football Board, un organo consultivo formato da ex giocatori e allenatori d'élite per discutere nuove idee sul gioco più bello del mondo. La riunione inaugurale, presieduta dall'ideatore del progetto Zvonimir Boban, con il supporto di Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri UEFA, si terrà presso la casa del calcio europeo di Nyon il 24 aprile e diventerà un evento annuale. I 20 membri del consiglio si concentreranno su una serie di questioni chiave, tra cui le regole del gioco, l'arbitraggio, il calendario, le competizioni UEFA, lo sviluppo dei giovani d'élite, le tattiche e il benessere dei giocatori.