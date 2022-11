In questi giorni di grande euforia per la partecipazione ai Mondiali, Yunus Musah non disdegna il pensiero di tornare in Italia, lui che in passato ha vestito la maglia del Giorgione prima di approdare nell'Academy dell'Arsenal. Il centrocampista del Valencia che tanto piace all'Inter ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Quali ricordi ha del nostro Paese?

"Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni della mia vita, ho tuttora tanti amici lì e con loro parlo sempre".

Visto che sente sempre i suoi amici in Italia, lo sa quello che si dice da noi?

"Per caso mi sta chiedendo dell’Inter?".