Roma-Inter si avvicina e a pochi giorni dallo scontro dell'Olimpico prende parola anche il doppio ex di lusso, José Mourinho. Lo Special One, intervistato sul canale YouTube di Ohm durante la registrazione di alcuni spot per 'Topps' in vista di Euro 2024, svela anche alcuni retroscena di mercato legati all'Inter. La chiacchierata comincia però dai suoi ricordi in panchina: "Sono tanti, tanti belli e tanti brutti - esordisce il portoghese -. Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l'ultimo, è la Conference conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti: ho perso due semifinali Champions ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l'arbitro aveva deciso che noi non potevamo vincere... Anche i brutti sono tanti".

Lei ha allenato tante grandi squadre, ci sono tanti giocatori che vorrebbero essere allenati da un allenatoe come lei. Ma c'è un giocatore che le piacerebbe allenare?

"Non ho un giocatore che ti posso dire. Messi non ha mai avuto bisogno di un allenatore. Chi può dire 'io sono stato allenatore di Messi'? Mi sembra assurdo, perché sa tutto ed è nato con tutto, niente. Poi ci sono tanti giocatori bravissimi ovviamente. Per dirti una cosa in connessione con la Roma, ho voluto De Rossi all'Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Ho voluto anche anche Totti all'Inter, anche con età 'altissima', ma non è stato possibile. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera".

