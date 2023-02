Archiviata la pratica Empoli, José Mourinho, allenatore della Roma, intervistato da DAZN tocca nuovamente il discorso legato al rinnovo di Chris Smalling e insieme quello spinoso di Nicolò Zaniolo. Cosa serve per convincere l'inglese a rinnovare e cosa deve fare Zaniolo per convincere Mou? "Nicolò Zaniolo non deve fare niente con me, è qualcosa che deve risolvere con la società. Per convincere Smalling non posso fare niente. Penso giorno dopo giorno; a dicembre potevo andare via e invece sono rimasto qui. La mia vita è questa, ogni giorno e ogni partita. Sembra a volte che siamo in difficoltà, che dobbiamo andare in Serie B, e invece siamo lì davanti, insieme a squadre fortissime. Va bene così".