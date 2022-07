Nuova chiamata nella giornata di ieri da parte di José Mourinho a Paulo Dybala. Una telefonata che non è la prima, però dimostra come lo Special One si stia muovendo in prima persona per tentare di convincere la Joya sul trasferirsi alla Roma. Come aggiorna oggi Sportmediaset, quello che sembrava impossibile fino a qualche giorno fa sta diventando un principio di trattativa. Cosa può offrire la società giallorossa a Dybala, al di là del potere attrattivo di Mourinho? La gestione totale dei diritti d'immagine e uno stipendio che sia in deroga alla nuova politica degli ingaggi al ribasso del club capitolino. All'argentino verrebbe offerto un contratto in stile Abraham o Pellegrini, quindi 5 milioni più 1 di bonus per arrivare a 6 milioni di euro l'anno.