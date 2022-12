Quanto era importante avere vicino uno come Mihajlovic? Sembrava avesse un ruolo più importante del classico vice allenatore. "Aveva un grande carattere, anche quando giocava: aveva l'atteggiamento del capo, il fascino del capo. All'Inter la sua personalità consentiva a Mancini di essere tranquillo e di sapere che quello che diceva era esattamente quello che succedeva. Teneva a bada il gruppo, all'interno del gruppo aveva un valore altissimo".

"A Sinisa gli volevo proprio bene perché era un uomo forte, era buono contemporaneamente ed era serio. Rimane impresso il momento in cui l'ho conosciuto". Lo dice Massimo Moratti , ex patron dell'Inter, intervistato da Gianluca Rossi sul suo canale YouTube.

Ha mai immaginato di averlo come allenatore all'Inter?

"L'ho pensato, come no. Ed è capitata anche l'occasione ad un certo punto, ma poi sfumò. Ne parlavo anche con lui".

