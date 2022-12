Lo storico presidente del Biscione si lascia poi andare ad una battuta sui chiacchierati rinnovi di Milan Skriniar e Edin Dzeko: "Se mi aspetto i prolungamenti? Non lo so, dipende dalla società, vedremo cosa riusciranno a fare. L'Inter fino ad adesso si è comportata bene, ha tenuto i giocatori forti ed è riuscita a fare una squadra come si deve".

Luciano Moggi voleva andare all'Inter prima dello scoppio di 'Calciopoli', scandalo calcistico che rese l'ex dirigente celebre (in negativo) durante la sua esperienza alla Juventus. Lo conferma Massimo Moratti , ex patron nerazzurro raggiunto dai microfoni di Sportpaper.it: "Posso confermare che Luciano volesse venire all'Inter, questo senza dubbio...", si legge in uno dei virgolettati riportati sul sito.

C'è anche spazio per un commento sull'ottavo di Champions League contro il Porto e per Inter-Napoli, big match in agenda al nuovo via del campionato dopo la lunga sosta: "Sarà una partita molto bella, interessante. Sarà tutto nuovo perché il Napoli dopo due mesi potrebbe essere diverso da quello che era, ma resta una squadra pericolosa. L'Inter deve sfruttare il fatto che si è fermato il campionato. Ha la possibilità di riprendersi e di far un po' di punti. Inter favorita contro il Porto? Beh, speriamo di sì. L'Inter ha ottime possibilità di superare il turno, le ha sempre. Dipenderà dal momento, da come arriveranno i calciatori e da quanto Lukaku sia in forma. I fattori saranno tanti".

Sugli eventuali colpi di gennaio, Moratti preferisce dribblare: "Non mi aspetto nulla, la squadra è forte. Non so chi potrebbe fare al caso dei nerazzurri ora".

