Che cosa ha questa Inter? Comincia con questa domanda l'intervista sulle frequenze di Rai Radio 1, durante 'Radio Anch'io Sport', a Massimo Moratti: "Chi lo sa? Certamente Inzaghi rappresenta un problema, è comunque lui l'allenatore e ha la responsabilità della squadra - le parole dell'ex presidente nerazzurro -. Purtroppo i risultati non gli danno ragione, ciò che mi è dispiaciuto contro la Fiorentina è che c'è stata una notevole mancanza di grinta oltre al risultato che mi ha dato fastidio. Sembrava una gara amichevole bellissima, ma non c'era il fatto di vincere a tutti i costi. E' importante che l'Inter faccia punti per andare in Champions l'anno prossimo, che è un obiettivo decisivo".

Prenderebbe un traghettatore? Conte ideale?

"Non lo so come traghettatore, Conte ha dimostrato di essere bravo, non posso dire il contrario. Garantisce una vittoria, senza dubbio".

Gli impegni nazionali danneggiano i campionati?

"Non lo so, dipende dallo stato di forma. Lukaku non è in forma, non ha perso le sue qualità ma fisicamente non regge. Non so se sia colpa delle Nazionali, le società si mettano d'accordo".

La Juve lamenta un campionato falsato per via della penalizzazione in classifica: che idea si è fatto?

"Allegri si sta comportando molto bene, sta facendo belle cose in una situazione difficile: gli do grandissimo merito. Ciò che succederà non lo so, ma la sua parte la sta facendo molto bene".

Cosa ne pensa del ko del Napoli col Milan?

"Sinceramente una sorpresa, ma forse è meglio aver perso ieri che in Champions. Il Napoli ora si prepara a fare una partita difficile perché ha capito che il Milan è forte, si muove bene a livello di tradizione in Europa. E' un fatto positivo per il Napoli".