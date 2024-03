Come annunciato nelle scorse ore, Massimo Moratti è arrivato verso l'ora di pranzo al centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile, dove mancava da circa dieci anni. "Certamente è un ritorno a casa, voglio vedere cosa c'è di uguale. E' un'emozione, è una cosa molto simpatica. Ringrazio per l'invito", ha detto sorridendo ai cronisti, tra cui Sky Sport, l'ex patron dei nerazzurri prima di varcare i cancelli della Pinetina.

"Questa Inter mi sta divertendo tantissimo, sinceramente è molto forte - ha aggiunto MM -. Poi gioca bene, gioca un calcio divertente. Può darsi sia l'Inter più bella di sempre, ma è difficile fare paragoni anche per gli avversari. Come tipo di gioco è molto bello, mi fa piacere vederla, è un bellissimo esempio".

Lautaro avrebbe giocato anche nell'Inter del Triplete?

"Certamente, è bravo bravo. Avevamo già Milito, quindi avrebbe dovuto dargli una 'spallata'".

Inzaghi se lo aspettava così bravo?

"Sinceramente no, è proprio molto bravo e cresce sempre di più. Fa piacere averlo all'Inter perché tiene bene la squadra e fa giocare bene l'Inter".

Si è confrontato con Zhang nell'ultimo periodo?

"No, non l'ho sentito ultimamente. Comunque l'avevo sentito prima che partisse ed era soddisfatto. E' un ragazzo pieno di entusiasmo e speranza, sono contento che sia stato premiato".

Il suo è un amore infinito per l'Inter.

"Per noi l'Inter è qualcosa di fondamentale, una passione fortissima per tutta la famiglia, non solo per me".

Un giocatore di questa Inter che la diverte particolarmente, escludendo Lautaro?

"Lautaro non è da escludere. Mi sembrano tutti adatti al proprio ruolo. Poi magari c'è il giocatore che ha uno stile e una classe particolari, ma è nell'insieme che questo meccanismo funziona".

La magia di San Siro la sorprende?

"No, la gente vuole partecipare sempre. E' un premio alla qualità del gioco, è una cosa bellissima e giusta. Finalmente".

Lei è superstizioso o pensa che per lo scudetto sia fatta?

"L'ho sempre detto: per me quest'anno l'Inter è assolutamente superfavorita in campionato perché gioca bene, perché è più forte e perché ha più continuità. Non c'è confronto. Per la Champions, invece, sono più scaramantico perché è più difficile".

