Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è il primo ospite della nuova edizione dello storico programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone'. Inevitabile chiedergli un commento sul momento buio della squadra nerazzurra: "Bisogna vincere per risollevarsi. La ricetta è avere dentro di sé tanto orgoglio e voglia di giocare per una squadra conosciuta in tutto il mondo. Bisogna sentire il peso e la forza di dover difendere questa maglia. Siamo all'inizio, a metà campionato magari i problemi di adesso si risolvono. L'Inter è messa male ma le distanze sono ancora piccole".

Moratti ha anche parlato della situazione societaria dei nerazzurri: "I giocatori e l'allenatore non diranno mai che sono condizionati dalla società, magari lo dicono tra di loro. Un po' di condizionamento c'è sempre, perché parliamo di persone normali. L'Inter è ancora nelle condizioni di andare avanti, bisogna capire quali sono le intenzioni di Steven Zhang: non conosco i conti dell’Inter né quelli personali della famiglia. Certamente quando sono arrivati erano messi meglio. E’ cambiato molto, non so quale possa essere la soluzione. Non ci sono problemi gravi, poi bisogna capire se ha intenzione di tenere o se dovesse essere costretto a vendere: in tal caso la situazione peggiorerà ancora".