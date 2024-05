Intervistato da TVPlay, il ds del Monza Michele Franco ha parlato così del futuro di alcuni calciatori del club brianzolo Tra questi c'è il portiere Michele Di Gregorio, finito nel mirino della Juventus: "È l’emblema del nostro lavoro, negli due anni è cresciuto tantissimo. È un ragazzo serio, affidabile ed è normale che le sue prestazioni attirano diversi club. Ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. La Juventus su di lui? Abbiamo rapporti importanti con i top club”.

Due battute anche su Colpani, giocatore accostato a diverse big tra cui l'Inter: "I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato”.

Due battute anche su Valentin Carboni: "Abbiamo un ottimo rapporto con l’Inter e il ragazzo con noi quest’anno si è trovato benissimo. E’ un 2005 che ha fatto un’ottima stagione, per lui molto importante. Rinnovo del prestito? Vedremo, sicuramente a fine stagione tornerà all’Inter".