Una versione deluxe di Hakan Calhanoglu. E' quella si sta godendo Vincenzo Montella alla guida della Nazionale turca dopo aver allenato il centrocampista ai tempi del Milan ormai sei anni fa: "Hakan era arrivato in rossonero dopo un grave infortunio - ha ricordato il ct a margine della partita vinta ieri che ha regalato la qualificazione agli ottavi dell'Europeo -. E' giocatore di grande talento, che aveva bisogno del suo tempo per sviluppare il suo gioco. Ora stiamo lavorando di nuovo insieme, è un giocatore completo. Stasera (ieri sera, ndr) è anche riuscito a segnare un grande gol, ci sono pochi giocatori al mondo che possono fare quel tipo di tiro. E' stato incredibile il modo in cui ha colpito la palla, con l'esterno destro, mandandola all'angolino".

Il guaio è che l'Aeroplanino contro l'Austria non potrà contare su Calha, faro e capitano della squadra, per via della squalifica rimediata in seguito al cartellino giallo preso ieri contro la Repubblica Ceca: "Diciotto cartellini dicono quanto questa partita sia stata ad alta intensità,. Alcuni erano netti, ma Hakan ha chiesto semplicemente all'arbitro di andare al VAR e ne ha il diritto perché è il capitano: è stato troppo severo, è una cosa che pagheremo. A fine partita - ha concluso Montella - ero preoccupato perché pensavo che l'arbitro avrebbe ammonito anche Arda Guler. Non ho capito cosa stesse succedendo di preciso. Non volevamo prendere altri cartellini gialli, quindi ci siamo allontanati dal campo".

