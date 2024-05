Intervistato dalla Serie A per il suo canale ufficiale Youtube, Vincenzo Montella, ct della Nazionale turca da lui condotta agli Europei del 2024, parla del giocatore che fa da trascinatore in campo nell'Inter come nei Milli Takim, vale a dire Hakan Calhanoglu, mente e anima dello Scudetto nerazzurro che lui ha avuto ai suoi ordini anche al Milan: "Lui è arrivato in rossonero con grandissime aspettative. Un grande talento con grandissima tecnica, che negli ultimi anni è diventato il centrocampista più forte al mondo, o almeno uno dei più forti".

Ma quali sono i pregi di Calhanoglu? "Riesce a dettare i tempi della squadra, a capire i momenti della partita. Ormai è diventato un calciatore maturo, moderno perché fa tutte e due le fasi con grande felicità e regala anche grandi letture di gioco. La tecnica è rimasta immutata".

