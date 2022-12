Il Mondiale disputato in Qatar con la Croazia, il secondo consecutivo dopo quello del 2018 in Russia, certifica che Marcelo Brozovic è uno dei migliori nel suo ruolo. Una notizia non di poco valore destinata a "stravolgere" l'Inter di Simone Inzaghi alla ripresa della stagione. Sì, perché la squadra nerazzurra, orfana di Epic Brozo, è uscita da una crisi profonda nella fase finale della prima parte di stagione grazie alle super prestazioni in cabina di regia di Hakan Calhanoglu. Tanto che il centrocampista croato, tornato disponibile nelle ultime partite, si è accomodato in panchina e ha collezionato pochi minuti perché Inzaghi non ha voluto stravolgere l'assetto tattico con il turco davanti alla difesa, affiancato ai lati da Barella e Mkhitaryan.