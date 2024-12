Henrikh Mkhitaryan parla a La Domenica Sportiva dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma. "Dopo Firenze anche allenarsi è stato difficile, abbiamo preso uno spavento per Bove. Sapendo che si sente meglio, abbiamo provato a prepararci meglio e abbiamo dimostrato che siamo pronti a continuare così", commenta l'armeno"

"Vincere tutto? È quello che stiamo provando a fare - prosegue -. Stiamo provando a giocare come abbiamo fatto l'anno scorso. Dobbiamo andare passo dopo passo, non dobbiamo accelerare e pensare cosa succederà a febbraio o marzo. Pensiamo al Bayer, poi alla Lazio e vedremo dove saremo arrivati. Il Bayer è fortissimo, lo ha dimostrato già l'anno scorso e anche quest'anno, ma sappiamo come affrontarli e andremo per vincere perché vogliamo essere nelle prime otto".