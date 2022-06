E' terminato poco prima delle 18 il Mkhitaryan-day, la prima giornata da giocatore dell'Inter per il centrocampista armeno. Dopo aver svolto per intero l'iter burocratico di visite e idoneità, l'ex Roma si è presentato in sede per firmare il biennale con i nerazurri, ultimo step prima dell'annuncio ufficiale. Ecco il racconto:

17.56 - Henrikh Mkhitaryan ha lasciato in questi istanti la sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, che aveva raggiunto poco meno di due ore fa dopo le visite mediche per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. L'annuncio ufficiale, secondo Sky Sport, non arriverà in serata ma nei prossimi giorn, forse già domani.