L'Inter prosegue nel suo cammino positivo e dopo il Sassuolo stende anche la Salernitana. Finisce 2-0 a San Siro una partita dove i nerazzurri rischiano il giusto controllando a dovere la partita, risolvendola con un gol per tempo: apre le marcature Lautaro Martinez al 14esimo, raddoppia Nicolò Barella al 58esimo, due esecuzioni di pregevole fattura. Inter che con questo successo si porta a 18 punti in classifica.

IL TABELLINO

INTER-SALERNITANA 2-0

MARCATORI: 14' Lautaro Martinez, 58' Barella

INTER: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (72' 14 Asllani), 32 Dimarco (61' 8 Gosens); 9 Dzeko (72' 11 Correa), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 12 Bellanova, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA: 33 Sepe; 23 Gyomber, 5 Daniliuc, 98 Pirola (82' 6 Sambia); 87 Candreva, 18 Coulibaly, 20 Kastanos (59' 14 Valencia), 10 Vilhena (76' 8 Bohinen), 30 Mazzocch (8' 2 Bronn)i; 99 Piatek (59' 9 Bonazzoli), 29 Dia.

In panchina: 1 Fiorillo, 71 De Matteis, 3 Bradaric, 11 Botheim, 28 Capezzi, 35 Motoc, 39 Iervolino.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Rossi - Di Gioia. Quarto ufficiale: Piccinini. VAR: Marini. Assistente VAR: Giallatini.

Note

Spettatori: 75.452

Ammoniti: Daniliuc (S)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 1'. 2°T 3'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SALERNITANA

93' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE LA SALERNITANA 2-0, RETI DI LAUTARO MARTINEZ E BARELLA!

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Barella serve Calhanoglu, tiro alto. Proprio Calhanoglu esce per Darmian, Bellanova rileva Dumfries.

88' - Acerbi tocca quel tanto che basta per impedire la conclusione a Valencia, ma l'azione era comunque viziata da fuorigioco.

85' - Gosens si sente in vena: strappa la palla a Bohinen e calcia da posizione angolata, il tiro però è fuori misura.

84' - Asllani viene atterrato in area granata, ma Sacchi vede prima un tocco di mano dell'albanese.

81' - Ultimi cambi per Nicola, con Bronn e Sambia che rilevano Mazzocchi e Sambia che entra al posto di Pirola.

79' - Da quinto a quinto, Dumfries imbecca Gosens che di testa manda alto.

78' - Tentativo di Candreva, palla che finisce molto al di fuori dello specchio della porta.

76' - Nella Salernitana, Bohinen rileva un evanescente Vilhena.

74' - Lancio troppo profondo per Gosens, arrivano comunque applausi dagli spalti

72' - Entrano Asllani e Correa, lasciano il campo Mkhitaryan e Dzeko.

71' - Incursione di Gosens che serve Lautaro. Il Toro cerca l'assist per Gosens ma non riesce a far filtrare la palla.

69' - Ci prova anche Bonazzol di testa, Onana accompagna la palla all'uscita.

68' - Daniliuc prova la punizione rasoterra, Onana para sicuro.

67' - Scappa in contropiede la Salernitana, commette fallo Gosens sulla linea dei 22 metri.

66' - Tentativo di cross per Gosens, anticipato in corner.

62' - Nell'Inter Gosens rileva Dimarco, precedentemente a terra dolorante. Applausi scroscianti per il tedesco.

59' - Doppio cambio per la Salernitana: Bonazzoli per Piatek e Valencia per Kastanos.

IL GOL DI BARELLA: Azione perfetta dell'Inter, nata da un recupero di Calhanoglu a metà campo. Il turco lancia il numero 23 che controlla alla perfezione, salta due difensori e con un rasoterra pugnala Sepe sul suo palo.

58' -GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAREEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

54' - Dia tutto solo in area colpisce di testa, Onana smanaccia in corner.

52' - Fallo di mano di Mazzocchi, punizione per l'Inter. Batte Calhanoglu, svetta Lautaro di testa mandando alto di poco.

49' - Crosso di Dimarco da sinistra, pallone che finisce a fondo campo controllato da Mazzocchi.

46' - Dia la mette in mezzo dal fondo, Dumfries spazza via con tempismo.

13.34 - Inizia il secondo tempo senza sostituzioni, primo pallone della Salernitana: PARTITI!