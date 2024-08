Valentin Carboni è pronto per fare il suo debutto in Ligue 1. Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Stade Reims, ha annunciato che l'attaccante di scuola Inter è a disposizione dopo l'assenza contro il Brest: "Dovrebbe andare in panchina. Ieri si è allenato per la prima volta ma mentalmente e fisicamente è pronto per diventare un giocatore importante. Dovremmo avere 16-17 giocatori pronti per le due partite prima della sosta per le Nazionali".

