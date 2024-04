Il futuro di Joaquin Correa, al momento, è in bilico tra Francia e Italia. L'argentino si è trasferito la scorsa estate dall'Inter all'Olympique Marsiglia, che avrà l'obbligo di riscattarlo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Da quando Jean-Louis Gasset è diventato il nuovo tecnico dell'OM, però, il Tucu è comparso in campo solo una volta, al termine della partita contro il Clermont dello scorso 2 marzo (vinta per 5-1): "È sempre in gruppo, partecipa a tutti gli allenamenti, lavora bene - ha assicurato quest'oggi Gasset in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Lille valida per la 28esima giornata di Ligue 1 -. È in un reparto in cui abbiamo anche Aubameyang, Faris (Moumbagna, ndr), Iliman (Ndiaye, ndr)".

Visto il poco spazio avuto, negli ultimi giorni Correa ha chiesto addirittura di incontrare il suo allenatore per avere un confronto e provare a chiarire la situazione: "L'ho visto questa settimana perché voleva parlare con me e gli ho detto di non arrendersi, che prima o poi avrò bisogno di lui - ha raccontato l'allenatore dell'OM -. Al mio arrivo la squadra era già costruita, avendo tanti attaccanti centrali è difficile dare una chance a tutti. Ma lui deve continuare a lavorare perché ha uno spirito molto buono".

Gasset ammette comunque di non considerare l'opzione di far giocare il Tucu largo a sinistra: "Se gioca, giocherà prima punta o attorno all'attaccante. O comunque è un giocatore tra quelli che possono giocare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!