In attesa di comunicazioni ufficiali, dalla Slovacchia sono arrivate indiscrezioni importanti sull'infortunio rimediato ieri sera nella gara di Nations League da Milan Skriniar. Per il difensore dell'Inter si tratta di un problema muscolare e sono esclusi interessamenti del ginocchio, come confermato anche da Beppe Marotta, intercettato dai cronisti al termine dell'Assemblea di Lega: "Ci sarà un bollettino medico tra poco, ma non è niente di compromettente. È un problema muscolare", le rassicuranti parole dell'ad.

Il dirigente varesino è stato poi incalzato anche su Paulo Dybala: "Passi avanti per Dybala? Vediamo (sorride, ndr). Non è che non voglio darvi notizie, però...".