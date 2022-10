Sono diversi i temi affrontati da Beppe Marotta, ad dell'Inter, a margine dell'edizione del Gran Gala del Calcio 2022. Ecco le parole del dirigente varesino, intercettato dai colleghi in zona mista.

Bastoni e Lautaro hanno fatto capire che il momento della svolta è stato un colloquio che c’è stato all’interno dello spogliatoio tra i giocatori. È servito a dare una svolta all’Inter?

"In realtà è come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile di cui non capivamo assolutamente il contenuto. Poi c’è stato un confronto all’interno dello spogliatoio, come capita spessissimo, abilità da parte dell’allenatore a ricompattare l’ambiente e quindi è venuta fuori una squadra che è la fotocopia oggi di quella dell’anno scorso. Sono molto fiducioso per il futuro".