Incalzato dai cronisti a margine dell'evento in cui ha ritirato il 'Premio Liedholm 2024', Beppe Marotta ha risposto a Paolo Scaroni, che ieri ha affermato di essere il 'presidente della vera e unica squadra di Milano': "Dipende da che punto di vista - le parole del numero uno dell'Inter -. Se l'unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Ognuno di noi due, giustamente, cerca di portare avanti il proprio club definendolo il migliore in assoluto. Noi abbiamo due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan".

