Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, si è concesso ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani all'Olimpico: "La squadra per la prima volta si trova a dover convivere con due realtà contrastanti come campionato e Coppa Italia, c'è tensione ma il lavoro della società sta dando buoni risultati. Tutte le componenti vogliono regalarci qualcosa di speciale".

Su Dybala: "È un ottimo calciatore ed è svincolato, è appetibile da grandi club. Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi, ma apprezzo le sue qualità"