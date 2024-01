Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, si esprime dalla zona mista dell’Al-Awwal Stadium ai microfoni di Sport Mediaset pochi minuti prima del calcio d’inizio della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli.

Cosa si aspetta oggi come difficoltà? Quanto sarebbe importante vincere per dare un segnale al campionato?

“Significherebbe tanto, è la quarta finale in dodici mesi. Ci teniamo tanto, pur sapendo che il Napoli è un avversario da temere”.

La partita è un po’ un faccia a faccia questa sera, visto che il Napoli sembra aver assimilato gli schemi di Mazzarri.

“Assolutamente sì, perché non penso siano diventati improvvisamente brocchi. Avranno avuto le loro difficoltà, nel calcio rivincere è più difficile che vincere. Ultimamente si sono ripresi, sono una signora squadra ed è giusto rispettarla”.

Quando tornerete avrete partite complicate nella corsa allo Scudetto.

“La Juventus è avvantaggiata rispetto a noi non avendo le coppe e quindi può rischiare meno infortuni e questo è un fattore che può condizionare. Che poi parlino di quarto posto sottovalutandosi è riduttivo, quando si parla di Inter, Milan e Juve si parla sempre di vittorie. Sono favoriti, il Milan recupera, di sicuro ci godremo un bel finale di campionato”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!