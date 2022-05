C'è anche Ivan Perisic e l'imminente trasferimento al Tottenham tra i temi affrontati da Beppe Marotta a margine dell'evento 'L'Amico Atletico' di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano: "C'è dispiacere, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier League - le parole raccolte dai colleghi di TMW -. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative, semplicemente la sua scelta era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens".

L'ad sport interista viene poi incalzato anche su Paulo Dybala e Romelu Lukaku, due top player accostati un giorno sì e l'altro pure al Biscione: "Intanto non dobbiamo farci prendere dall'ansia e fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, credo che il lavoro di Ausilio e Baccin sia molto positivo. Ci dev'essere professionalità, competenza ma anche creatività: non sempre c'è solo la necessità di fare soldi e degli investimenti, ma serve il coraggio delle azioni. Ma soprattutto devo dire che lo zoccolo duro della squadra rimarrà e con queste premesse dico che potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre, con tre o quattro competizioni di affrontare, sapendo che siamo l'Inter e come tale i traguardi sono ambiziosi".