Partita chiave per l’Inter questa sera all’Olimpico, dove contro la lanciatissima Lazio di Marco Baroni i nerazzurri vorranno mettersi alle spalle la sconfitta di Leverkusen e rilanciare ulteriormente la propria corsa in campionato. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, arriva in postazione DAZN per presentare questo incontro molto importante:

Quant’è importante la partita di questa sera?

“Io credo che stasera sia importante valutare la prestazione della squadra. La classifica si sta allungando davanti ma siamo in una fase interlocutoria quindi non si deve parlare di squadra in fuga o pretendenti allo Scudetto. Da noi è importante avere risposte, i giocatori ne sono consapevoli. Credo che sarà una bella partita e che possiamo fare bella figura”.

Inter pronta per vincere campionato e Champions?

“Nel nostro DNA c’è l’obbligo di competere nel migliore dei modi in tutte le competizioni. Cercheremo di arrivare fino in fondo in Champions e vincere lo Scudetto. Questo è obbligatorio pensarlo, poi se qualcuno sarà più bravo di noi leveremo il cappello e faremo i complimenti. Ma l’Inter non può pensare in modo minimo e accontentarsi”.

Stasera servirà la migliore Inter, che magari ritrovi i gol di Lautaro.

“Certo, soprattutto per dare conforto a lui stesso. Il ragazzo soffre a non avere il ruolino di marcia dell’anno scorso. Il problema della squadra non è quello di fare gol, poi se il capitano si aggiunge al ruolino dei marcatori è più facile fare risultato”.

