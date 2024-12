Approfittando del weekend 'libero' in vista della sfida di lunedì contro la Lazio, l'Inter si è concessa una 'special dinner', tipica cena di fine anno organizzata in occasione di Natale. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, in veste natalizia per la prima volta da numero uno della Beneamata è salito sul palco per augurare a tutto il mondo nerazzurro buone feste natalizie, ma anche per fare un punto sull'anno in conclusione e su quello che verrà: "Sappiamo che la festa di Natale è la festa della famiglia e noi lo siamo. Un insieme di persone di grandi valori. Significa avere un patrimonio ricco che va di pari passo con la storia del club che ha dalla sua un palmarès ricco di successi. La stagione scorsa è stata splendida e sono passati circa sei mesi di quella in corso", ha esordito il dirigente varesino.

Il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree.

"Nello sport l’equazione 'chi più spende più vince' non è vera. Possiamo quindi regalarci ancora dei traguardi importanti. Questa testimonianza viene dal clima che possiamo cogliere stasera, fatto di cordialità, affetto e valori importanti. C’è grande senso di appartenenza, cultura del lavoro e competenza insita in tutti voi. Vi ringrazio, perché col vostro lavoro, spesso non alla luce dei riflettori, la squadra va in campo e ottiene risultati. E poi sottolineo il rispetto per la storia. Tra noi c’è Gianfanco Bedin che sessant’anni fa vinse la Coppa dei Campioni ed è la testimonianza più autentica. Noi dobbiamo perseguire successi nel rispetto della sostenibilità, ma essendo anche ambizioni. Non diciamo che siamo i più bravi, ma siamo ambiziosi perché con l’esperienza e la competenza del management vogliamo arrivare a regalarci altre soddisfazioni, con uno spirito di vittoria che deve andare di pari passo col rispetto dei nostri avversari. Vi auguro un buon Natale nella speranza di poter festeggiare a fine anno qualcosa di importante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!