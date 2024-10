C'è anche Beppe Marotta tra i protagonisti di Inter-Stella Rossa raggiunti da Sky Sport prima del fischio d'inizio del match. Il presidente nerazzurro parte ovviamente dall'indagine sulla Curva Nord e Curva Sud che sta conquistando le pagine di cronaca degli ultimi giorni.

Come si pone l'Inter su questa indagine?

"Vorrei tranquillizzare i nostri tifosi e noi stessi: come hanno detto i magistrati in conferenza stampa, noi siamo parte lesa. Nello stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura e siamo a totale disposizione: lo eravamo prima e lo siamo maggiormente oggi, attraverso i nostri legali saremo sempre presenti. L'Inter ha una direzione di sicurezza affidata ad un ex funzionario dell'ordine pubblico che applica protocolli molto rigidi: noi queste cose le voremmo sempre far applicare, ma ci sono fenomeni che spesso sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale".

Come si fa ad isolare la squadra da questa vicenda?

"Siamo tutti uomini di esperienza, chi ne ha meno deve trovare in noi il punto di riferimento sapendo che l'Inter è una società integerrima che agisce in modo molto trasparente: questi sono i presupposti per non temere nulla e per concentrarci sulla partita, confidando che la magistratura e le forze dell'ordine possano fare il loro lavoro per allontanare il fenomeno della criminalità dallo stadio".

Inzaghi fa sette cambi, come vede questa turnazione?

"Abbiamo una rosa competitiva, non parlerei di titolari e riserve ma di 25 giocatori che sono a disposizione di Inzaghi che li utilizza a seconda delle sue intuizioni. Ha le sue ragioni per questa formazione, gli undici che andranno in campo saranno all'altezza. Le gare durano 100', ci sarà spazio per i cambi".

