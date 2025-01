"Questa è una squadra matura che purtroppo non può sempre vincere. È capitato di perdere in coincidenza con un appuntamento importante però sanno che oggi è un test altrettanto importante, abbiamo i professionisti molto preparati a questo cambio di rotta" ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta a DAZN prima del fischio d'inizio di Venezia-Inter, match valido per la 20esima giornata di Serie A EniLive, competizione che i nerazzurri ritrovano dopo il brutto ko di Riad contro i cugini del Milan.

Avete perso poco, ma quando l’avete fatto avete reagito. Non avete neanche troppo bisogno di entrare nel merito?

"Devo dire che è vero. I perdenti trovano delle scuse nella sconfitta, i vincenti trovano soluzioni. Dalla sconfitta di Riad la squadra avrà tratto motivazioni e soluzioni diverse. Oggi la partita, al di là delle defezioni, chiunque andrà in campo dovrà farlo con motivazioni straordinarie".

Frattesi ha chiesto la cessione?

"No, assolutamente. Frattesi è un bravo ragazzo e un bravo professionista e non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. Poi è chiaro che questo è un mercato in cui possono arrivare richieste, noi non vogliamo vendere nessuno ma se un giocatore manifesta l’intenzione di voler cambiare cercheremo di ascoltarlo. Per adesso però non ci sono gli elementi per dire che Frattesi voglia cambiare squadra".

Questa squadra a giugno verrà molto modificata?

"Posso dire che sia Ausilio che Baccin agiscono e lavorano sin dal primo giorno guardando avanti e guardando agli elementi che possano fare al caso nostro. Degli avvicendamenti ci saranno, ma non ci sarà una rivoluzione. Ci saranno piccoli cambi perché abbiamo una rosa competitiva fatta da ragazzi e professionisti seri, chiaro poi che vada fatto un certo monitoraggio. Le occasioni vanno sfruttate qualora si presentassero e qualora fossero in linea con quelle che sono le esigenze dell’azienda, ma questo è lavoro di ordinaria amministrazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!