Incazzati ma non depressi: così Beppe Marotta ha descritto lo stato d'animo post-Bologna dell'Inter. E ora che la sfida contro l'Udinese si avvicina, com'è il morale del gruppo nerazzurro? L'ad sport dell'Inter arriva ai microfoni di DAZN per presentare la cruciale partita della Dacia Arena parlando anche dei piani per il futuro del club:

Se non dovesse arrivare la vittoria il campionato sarebbe indirizzato?

"Guardiamo alla gara di oggi come un esame da superare. L'Inter deve ottenere il massimo il che vuol dire vincere stasera, poi le considerazioni le faremo alla fine".