Periodo di tante interviste questo per Pep Guardiola, e non potrebbe essere altrimenti visto l'impegno che attende sabato il suo Manchester City, la finale di Champions League contro l'Inter. In collegamento con ESPN, il tecnico dei Citizens ha risposto a una domanda su uno dei prossimi avversari, Lautaro Martinez, accostato proprio al suo club nel 2020: "Lautaro è un giocatore eccezionale. A quel tempo in squadra avevamo Sergio Aguero e Gabriel Jesus, quindi non è mai stato una possibilità per il City".