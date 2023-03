La sosta per le Nazionali potrebbe modificare le gerarchie dell'attacco nerazzurro. Con addosso la maglia del Belgio, infatti, Romelu Lukaku ha ritrovato una prestazione da top player ma soprattutto i gol: una tripletta che ha permesso ai Diavoli Rossi di piegare la Svezia. Nel frattempo, Edin Dzeko è alle prese con qualche problema fisico alla schiena che lo ha tenuto fuori contro l'Islanda e che potrebbe fargli saltare anche la Slovacchia. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport , al momento contro la Fiorentina è Big Rom ad avere le quotazioni migliori come partner offensivo di Lautaro Martinez .

Anche il Toro, tra l'altro, non vive un momento felicissimo: un solo gol nelle ultime sei partite tra campionato e Champions League. Come spesso gli capita, infatti, l'attaccante argentino alterna momenti di condizione straripante ad altri in cui appare decisamente appannato. Anche lui potrà tornare galvanizzato dopo la parentesi inA argentina e le nuove celebrazioni per i Mondiali vinti. Si aspetta, intanto, ancora Joaquin Correa. Il Tucu ha giocato nell'ultimo quarto d'ora contro la Juventus e la strada per averlo al top sembra ancora in salita. Servirà un'impresa per poter scalare le gerarchie, soprattutto alla luce di questo Lukaku e del possibile rilancio della LuLa.