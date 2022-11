Romelu Lukaku riuscirà a partecipare ai Mondiali 2022 con la maglia del Belgio? Questo l’interrogativo che tiene sveglio la notte Big Rom, reduce da due mesi di stop con in mezzo una ricaduta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì l’attaccante sosterrà la risonanza magnetica che chiaro a che punto è il processo di guarigione della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Negli ultimi dodici giorni, in accordo con lo staff medico dei Diavoli Rossi, Lukaku si è sottoposto a un mix specifico di terapie ed esercizi per non perdere del tutto il tono muscolare. Adesso serve però capire come andrà l’ultimo esame, fissato a poche ore dalla partenza per il Kuwait.