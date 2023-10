San Siro stava preparando l'accoglienza per Romelu Lukaku con circa 30mila fischietti per 'accogliere' il ritorno a Milano del grande ex, ma i piani della Curva Nord per Inter-Roma sembrano ora cambiare. Questo, almeno, quanto si intuisce dalla storia pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del tifo organizzato nerazzurro, 'L'Urlo della Nord': "Ennesimo abuso, fischietti vietati! 10.000 a Firenze ok due anni fa, la legge non è uguale per tutti", il duro attacco della CN.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!