Torniamo a commentare il pari maturato all'esordio sul campo del Genoa. L'Inter vede sfumare la vittoria nel finale, ma la prestazione lascia ben sperare. Cosa non ha funzionato nella gestione della partita? Proviamo a parlarne con un occhio di riguardo anche alle ultime news di calciomercato.

