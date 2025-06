Giornata molto importante per il futuro della panchina dell'Inter. Dopo il mancato via libera del Como per Cesc Fabregas, la società nerazzurra si è fiondata su Cristian Chivu, chiamandolo a Milano e incontrandolo la sera a Palazzo Parigi, con l'idea di riaggiornarsi oggi. A seguire tutti gli aggiornamenti di questo venerdì 6 giugno 2025.

11.00 - Secondo la Gazzetta dello Sport, CristianChivu firmerà fino al 2027 a 2,5 milioni più bonus a stagione.

10.17 - Anche il direttore sportivo Piero Ausilio raggiunge la sede in Viale della Liberazione.

10.08 - A bordo della sua vettura, da solo, anche Cristian Chivu è arrivato nella sede nerazzurra accolto da un nutrito gruppo di giornalisti.

9.49 - Beppe Marotta arriva nella sede in viale della Liberazione.