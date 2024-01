Arriva la risposta di LioRrock a Panorama in merito alla pubblicazione dell'articolo sulla cancellazione del fondo al quale fa capo il 31% dell'Inter (leggi qui). "La documentazione alle Cayman sarà completata e la riconferma sarà pronta per la fine del mese", ha spiegato Tom Pitts, numero uno per l'Europa del fondo.

Al momento, quindi, l'assetto della proprietà del club nerazzurro resta così come com'è, con il gruppo Suning in maggioranza, il 31% in mano a LionRock e lo 0,4% ai piccoli soci. In attesa che Steven Zhang, presidente della società di Viale della Liberazione, trovi le risorse per rifinanziare il debito verso Oaktree, pari a poco meno di 400 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!