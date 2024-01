Il fondo delle Cayman LionRock, salito alla ribalta nel 2019 quando ha rilevato il 31,05% dell’Inter, comprando la quota residua dell’imprenditore indonesiano Erick Thohir, rischia la cancellazione. Secondo quanto rivelato da Panorama, lo scorso 2 gennaio, l’ufficiale Cayman Island Gazette ha pubblicato l’elenco delle società che il 31 gennaio saranno cancellate dal registro delle imprese dell’isola caraibica e fra queste ci sono anche LionRock Zuqiu Limited e LionRock Zuqiu Lp, la struttura che ha proceduto all'acquisto delle quote del club nerazzurro.

Le ragioni della cancellazione dal registro, secondo la legge delle Cayman, possono essere sostanzialmente due: la società non è più operativa oppure non ha rispettato i locali obblighi di legge. Si tratta in ogni caso di obblighi minimi, come il deposito annuale di una dichiarazione sul rispetto di determinati requisiti e il pagamento di una imposta di qualche centinaio di dollari.