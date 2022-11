Denzel Dumfries tiene in ansia l’Inter ma soprattutto l’Olanda. L’esterno nerazzurro è stato infatti costretto a uscire anzitempo nel match contro l’Atalanta per una lieve distorsione al ginocchio destro. Lo staff medico degli Oranje, scrive La Gazzetta dello Sport, si è subito messo in contatto con gli omologhi nerazzurri, ricevendo rassicurazioni sull’entità del problema. Tuttavia il calciatore oggi si sottoporrà ad accertamenti strumentali per scongiurare problemi più gravi. Fastidio al ginocchio anche per Alessandro Bastoni che ha già raggiunto Coverciano e oggi verrà valutato dallo staff medico azzurro. Come noto, lunedì sarà anche il giorno della risonanza magnetica decisiva per Romelu Lukaku, da cui si capirà se Big Rom potrà esserci o meno in Qatar.