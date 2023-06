"Nessun colloquio in corso con il Milan". L'avvocato che cura gli interessi di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure, chiude così ai rumors circolati nelle ultime ventiquattro ore che hanno visto l'attaccante belga accostato ai rossoneri: "Romelu vuole restare in Europa, rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi. Chelsea? La loro posizione è chiara, i club interessati devono presentare un'offerta seria. Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro" riporta Fabrizio Romano su Twitter.

