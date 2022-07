Valentino Lazaro resta in Italia, ma non per giocare con la maglia dell'Inter. Come annunciato dalla redazione di Sky Sport, l'esterno austriaco si trasferisce a sorpresa al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club granata: il giocatore terrà le visite mediche nella giornata di sabato, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al Toro almeno per la prossima stagione.