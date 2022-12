Un campione del mondo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Come da programma, quest'oggi, a dodici giorni dal trionfo in Qatar con la sua Argentina, Lautaro Martinez è tornato a casa Inter, con un solo obiettivo in testa: farsi trovare pronto per il big match contro il Napoli del prossimo 4 gennaio. "Sono molto felice di essere tornato a lavorare con la squadra", il messaggio scritto dal Toro sul suo profilo Instagram. A corredo il classico hashtag '#ForzaInter' e tre foto ch lo ritraggono al lavoro sorridente sui campi della Pinetina.