Dopo aver dovuto lasciare forzatamente il ritiro dell’Argentina per infortunio, Lautaro Martinez si sta godendo qualche giorno di riposo in famiglia. In occasione di una visita a una cantina a Mendoza, il capitano dell’Inter ha parlato così sui social del suo infortunio:

"Felice di potermi godere di qualche giorno di riposo con la famiglia a Mendoza per recuperare le energie e recuperare dall'infortunio che mi ha lasciato fuori dalle due partite dei playoff. Ora mi sto riprendendo per tornare il prima possibile”, ha concluso il Toro.