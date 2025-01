Lautaro Martinez non tradisce il suo ruolo da capitano in campo e fuori. Significative le parole rilasciate dall'attaccante nerazzurro ai microfoni di Radio Serie A dopo la finale di Supercoppa persa contro il Milan: "Ai compagni ho detto tutto negli spogliatoi e rimane lì dentro, perché tutto quello che dico ai compagni viene automatico nel momento. La sola cosa che posso dire è che sono orgoglioso di vestire questa maglia, di difenderla e di avere i compagni che ho. Non dobbiamo assolutamente abbassare la testa, dobbiamo lottare a testa alta su tutti i fronti per gli obiettivi che abbiamo".

Il Toro ha anche un messaggio per i sostenitori nerazzurri: "Li ringrazio perché ci sono sempre vicini, anche se oggi non eravamo in Italia il loro calore si sente. Mando un bacio a tutti".

