Lautaro Martinez non ha ancora trovato la via del gol in questa stagione. Fa clamore, trattandosi del "Toro". Finora, come scrive Il Giorno, era arrivato a questo punto di settembre a digiuno solo nel 2018, ma era il suo primo anno e aveva disputato 69' alla prima col Sassuolo e 1' col Torino entrando in pieno recupero.

La buona notizia è che proprio in quella stagione segnò al 29 settembre, prima di fine mese, 90' col Cagliari. Il 28 di quest'anno proverà a sbloccarsi contro l'Udinese.