La Turchia si prepara per la sfida di domani sera in Nations League contro il Montenegro. Secondo quanto segnalato dai media turchi, però, Hakan Calhanoglu non fa parte dei giocatori a disposizione di Vincenzo Montella. Proprio come avvenuto ieri, il centrocampista dell'Inter non ha infatti partecipato alla seduta insieme al resto del gruppo allo stadio Kadir Has a Kayseri.

Il giocatore nerazzurro, come noto, si è fermato per un problema muscolare durante l'ultima partita con la nazionale disputata contro il Galles.