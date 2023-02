Che belle le serate di Champions League. Le riunioni elettrizzanti con gli amici fuori da San Siro per vivere al meglio la vigorosa tensione del pre-partita. Dinamico è stato l'inizio di Inter-Porto, visto che i primi 13 secondi hanno visto i portoghesi già in area di rigore nerazzurra, con una palombella terminata tra le braccia di Onana. Aggressività incessante della banda di Conceicao sulla prima costruzione inzaghiana, quasi un modus operandi funzionale all'invito al rilancio profondo in verticale. Lo stadio spinge quando il tacco di Lautaro amplia il raggio d'azione di Darmian per la volèe di Dimarco respinta. Ed è l'esecuzione corta con l'annessa rasoiata di Calhanoglu a scaldare ancora di più l'atmosfera di questa serata di febbraio inoltrato. La lotta in mezzo al campo diventa rilevante nello sviluppo di entrambi gli assetti, ma la scintilla episodica stenta nella prima mezz'ora di contesa. Far ruotare il pallone con tocchi rapidi e convincenti, movimenti complementari ad attaccare la profondità o venire incontro alle traiettorie diventa elemento imprescindibile per scuotere la fisicità dei portoghesi. Lo spazio da poter attaccare è sugli esterni perché le vie centrali sono fortemente intasate e la varietà di possibilità rende complicata una partita già per ontologia particolarmente ardua.

ELETTRICITÀ, OH YES. L'esperienza conoscitiva coincide con le situazioni di campo. È tosto questo Porto, che all'improvviso la mette anche sulla rogna, quando cerca con una rimessa laterale di andare in porta dopo che i nerazzurri avevano buttato fuori la sfera per la verifica tecnologica di un possibile calcio di rigore su fallo di Darmian. La traiettoria al veleno di Dimarco per la girata di testa di Bastoni e quella parata senza senso di Diogo Costa decretano un miraggio ancora inesplorato. Incunearsi nei rispettivi meandri difensivi era l'imperativo univoco, in quella struttura virtuosa motivo d'esperienza meritevole di confronto. L'iraniano Taremi e quel diagonale a tagliare le spalle di Bastoni: tacco e stoccata di Grujic intercettata da Onana (nervoso con Dzeko), poi Galeno deposita fuori a porta sguarnita tra gli sguardi increduli dei propri compagni. Un primo tempo graffiato dalla grinta tambureggiante, basato sul doppio confronto.